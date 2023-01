I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Crosetto, fantasie i retroscena con ambasciata Mosca, linea governo chiara, seguiranno atti - "Ci sono quotidiani italiani che fanno una gara di fantasia, nell’inventarsi retroscena, con l’ambasciata russa. Non si affrontano momenti drammatici come quello che stiamo vivendo, raccontando scenari che non esistono: la linea del governo è chiara e gli atti seguiranno". Lo puntualizza su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (Rin)