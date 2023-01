I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: deficit commerciale aumentato del 60,2 per cento a novembre - Il deficit commerciale del Libano è aumentato su base annua a novembre scorso del 60,2 per cento, raggiungendo i 14,6 miliardi di dollari. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Dogana libanese. Il divario rispetto a novembre del 2021 si è allargato a causa di un incremento delle importazioni e un concomitante calo delle esportazioni. A novembre 2021 le importazioni sono aumentate del 44 per cento su base annua, passando da 12,4 a 17,8 miliardi di dollari), mentre le esportazioni sono diminuite dell’1,6 per cento, passando da 3,27 a 3,2 miliardi di dollari a novembre. (segue) (Res)