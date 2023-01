© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: nessuna restrizione per il pellegrinaggio alla Mecca di quest'anno - Quest’anno il numero di pellegrini che potranno effettuare il pellegrinaggio (hajj) alla Mecca non avrà restrizioni, a differenza degli anni passati, a causa della pandemia da Covid-19. Lo ha annunciato il ministro dell’Hajj e della Umrah saudita, Tawfiq al Rabiah, indicando che la quota assicurativa ammonta a 29 riyal (7,20 euro). Durante la conferenza stampa, il ministro ha rivelato l’investimento di circa 200 miliardi di riyal (49,50 miliardi di euro) per l’espansione della grande moschea della Mecca. Quest’anno il pellegrinaggio alla Mecca si terrà dal 26 giugno. La città santa della Mecca normalmente accoglierebbe oltre 2,5 milioni di musulmani da tutto il mondo per l’hajj. Tuttavia, nel 2020, 2021 e 2022 ci sono state forti limitazioni a causa del Covid-19. (segue) (Res)