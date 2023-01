© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Tajani, Italia può alzare livello della condanna e della protesta per la repressione - Di fronte alla repressione in Iran, l’Italia può soltanto alzare il livello della condanna e dalla protesta. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando a “Radio anch’io”. “Ho convocato l’ambasciatore iraniano, chiedendo con grande fermezza la sospensione della pena di morte e un dialogo tra autorità e manifestanti”, ha detto Tajani. “Crediamo che in democrazia ci si possa riunire e manifestare”, ha aggiunto. (Res)