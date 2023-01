Cultura: Orrico (M5s), rincari musei? Sangiuliano pensi a investimenti settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questo governo evidentemente non bastavano i rincari di benzina, energia e prezzi al carrello. Adesso ad aumentare è pure il costo dei biglietti dei musei. Il ministro Sangiuliano giustifica i rincari agli Uffizi e la possibilità che altri siti seguano lo stesso esempio parlando di turisti ricchi 'che possono permetterselo'". Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera Anna Laura Orrico. "Ovviamente il problema non riguarda gli Uffizi, ma la visione a senso unico di un governo che agisce ignorando del tutto le famiglie italiane più fragili e la classe media, che ha anch'essa diritto alla cultura", aggiunge. "Ma soprattutto dimentica che nell'ultima legge di bilancio il suo governo ha stanziato solo 20 milioni e spacchettato la 18App per fare cassa sulla cultura, anziché pensare agli investimenti di cui il settore ha infinito bisogno", conclude la deputata pentastellata.(Rin)