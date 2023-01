Germania: l'Italia alla fiera Heimtextil di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 13 gennaio prossimo, dopo il successo della partecipazione dell'Ice all'edizione speciale estiva del giugno 2022, 22 produttori italiani di accessori per la casa e tessuti per il contract presenteranno le loro innovazioni di prodotto nell'ambito della fiera internazionale Heimtextil 2023 di Francoforte sul Meno. L'esposizione leader a livello mondiale presenta la gamma di prodotti e servizi per gli interior designer e gli esperti dell'ospitalità. Inoltre, come comunicato dall'Ufficio di Berlino dell'Ice, la fiera offre “un quadro ideale sull’evoluzione del mercato in risposta ai megatrend della sostenibilità e del sonno salutare, confermandosi come la più importante piattaforma di tendenze per i materiali tessili e il design tessile”. Partecipano più di 2.400 espositori provenienti da 60 Paesi. I produttori italiani presenteranno tutte le novità sul mondo degli interni, dell'architettura e dell'ospitalità. Gli espositori provengono dai settori del design tessile, dei tessuti decorativi e d'arredamento, del bel vivere, della moda bagno e della biancheria da letto intelligente. Al centro dei concetti esposti vi saranno anche temi come la sostenibilità. Già ieri 9 gennaio, i designer hanno iniziato a presentare le loro creazioni. (segue) (Geb)