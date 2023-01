Germania: l'Italia alla fiera Heimtextil di Francoforte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Germania rappresenta uno dei principali mercati europei per i prodotti tessili per la casa, in particolare per i segmenti della biancheria da letto, da bagno e da tavola. Il settore ha peraltro registrato una forte crescita negli ultimi dieci anni. Ne è un indicatore evidente l'aumento della spesa del consumatore finale, con una sensibile crescita del fatturato da 6,97 miliardi di euro nel 2010 a 9,49 miliardi di euro nel 2021. Nei primi nove mesi del 2022, la Germania ha importato prodotti tessili per la casa per un valore di 2,25 miliardi di euro, con un aumento del 19,44 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 (1,88 miliardi di euro). Per quanto riguarda i principali partner, spiccano Cina con un aumento del 27 per cento (575,9 milioni), Pakistan con +37 per cento (463,6 milioni) e Turchia con il 34 per cento in più (386,7 milioni), che assieme rappresentano il 63,4 per cento del totale importato in Germania per i primi tre trimestri del 2022. I Paesi europei vedono invece una contrazione generalizzata nelle consegne in Germania, in particolare per Polonia (-29 per cento), Repubblica Ceca (-14 per cento), Paesi Bassi (-5 per cento) e Francia (-8 per cento), rispetto allo stesso periodo del 2021. Le importazioni dall'Italia, che si posiziona quattordicesima in classifica, vedono nel 2022 un decremento del 23 per cento rispetto al 2021.