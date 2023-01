Germania: l'Italia alla fiera Heimtextil di Francoforte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Heimtextil 2023, è stato creato “un key visual concettuale per l'industria italiana della casa e del design: un mare immaginario di tessuti si estende e lascia spazio per le idee e per la creatività del settore”. Questa identità visiva è di fatto “una metafora dello spazio infinito del design e rappresenta quindi la capacità di presentare una vasta gamma di prodotti”. Le onde del tessuto conferiscono dinamismo alla chiave visiva, mentre “la texture garantisce la riconoscibilità, e tematizza la percezione tattile, che accanto a quella visiva, svolge un ruolo centrale nell'interior design”. Come primo punto di contatto è stato allestito uno stand informativo dell'Ice nel padiglione 4.2 Stand F45C. (Geb)