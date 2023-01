Libia: forze Haftar sequestrano armi dello Stato islamico a est di Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della 128esima Brigata dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sono riuscite di sequestrare ingenti quantità di armi e munizioni sepolte in bunker sotterraneo vicino alla zona di Al Awfaliya, a est della città di Sirte, nei luoghi precedentemente controllati dai terroristi dello Stato islamico. Lo ha riferito la stessa Brigata in un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. L'operazione è avvenuta in base a informazioni di intelligence e le armi sequestrate sono state alle agenzie specializzate delle forze armate, aggiunge la nota. (segue) (Lit)