Libia: forze Haftar sequestrano armi dello Stato islamico a est di Sirte (2)

- Sirte è una città dalla forte valenza simbolica e strategica. Anzitutto si trova nel centro del Golfo della Sirte ed è uno snodo fondamentale lungo l’arteria stradale che percorre la costa libica. Su impulso del defunto colonnello Muammar Gheddafi, in questa città ha avuto origine l’Unione Africana: nello stesso complesso di Ouagadougou hanno avuto luogo i negoziati che hanno dato i natali all’organizzazione regionale. Sirte ha visto anche l’ascesa e il tramonto dello Stato islamico, estirpato dalla città nel dicembre del 2016 ma a caro prezzo dalle milizie di Misurata. Oggi Sirte si trova proprio lungo la linea del fronte del conflitto congelato tra le due coalizioni politiche e militari rivali nell’est e nell’ovest del Paese. Non solo. La città ospita la sede permanente del Comitato militare 5+5, formato cioè da cinque alti ufficiali del Governo di unità nazionale (Gun) e altrettanti dell’Lna, unico organismo della “road map” a guida Onu in grado di raggiungere un qualche risultato tangibile: il cessate il fuoco raggiunto a Ginevra dell’ottobre 2020 e che regge ancora oggi. (Lit)