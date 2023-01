Spagna: arrestate dopo il rimpatrio due donne spagnole partite per la jihad in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due donne di nazionalità spagnola, partite per la jihad e detenute nel campo di prigionia di Al Roj in Siria, Yolanda Martínez e Luna Fernández, sono arrivate all'aeroporto militare di Torrejón de Ardoz. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Yolanda Martínez e Luna Fernández Grande, così come i loro figli, rispettivamente quattro e nove, si trovavano in campi siriani per familiari di jihadisti almeno dal 2020. I mariti di entrambe erano membri attivi e leader della cellula di Al Andalus partiti per unirsi alle file dello Stato Islamico in Siria prima di essere arrestati, così come le loro compagne. Una volta atterrate, entrambe le donne sono state arrestate, mentre i loro figli di età compresa tra i 3 e i 15 anni sono stati affidati ai servizi sociali.(Spm)