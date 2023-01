Medio Oriente: consigliere ministro Esteri palestinese, avviata campagna su politiche di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri palestinese ha incaricato tutte le proprie ambasciate nel mondo a lanciare una vasta campagna internazionale per esporre le politiche del governo israeliano contro i palestinesi. Lo ha detto al quotidiano “Arab News” l'ambasciatore Ahmed al Deek, consigliere politico del ministro degli Esteri palestinese, Riyad al Malki. Al Deek ha sottolineato che le sanzioni israeliane, fatte in risposta a un appello palestinese per l'aiuto delle Nazioni Unite, “non scoraggiano il ministro degli Esteri palestinese dal continuare a consolidare il fronte internazionale che rifiuta l'occupazione israeliana”. Nell’intervista, il diplomatico ha avvertito che le ultime sanzioni potrebbero portare al collasso dell'Autorità nazionale palestinese o a un'ondata di rabbia diffusa tra i palestinesi. Lo scorso 6 gennaio, il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha risposto alla richiesta dell’autorità di Ramallah di chiedere alla Corte internazionale dell’Aia un parere consultivo sull’occupazione israeliana della Cisgiordania, bloccando 139 milioni di shekel (circa 39 milioni di dollari) di entrate fiscali che riscuote per conto dell'Anp e li devolverà alle famiglie degli israeliani uccisi negli attacchi terroristici attribuiti ai palestinesi. (segue) (Res)