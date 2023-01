Egitto: ministro Esteri riceve il direttore Forza multinazionale nel Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto Elizabeth Dibble, direttrice generale della Forza multinazionale nel Sinai (Mfo). Lo ha riferito l'ambasciatore Ahmed Abu Zeid, portavoce ufficiale del ministero, affermando che il ministro si è congratulato con Debley per aver assunto le sue funzioni lo scorso agosto, indicando l'aspirazione dell'Egitto a continuare una stretta cooperazione con la forza multinazionale. Shoukry ha sottolineato l'importanza del ruolo e dei compiti della forza volti a consolidare la pace attraverso l'attuazione del Trattato di pace tra Egitto e Israele e di tutti i relativi protocolli e intese. Il portavoce ha aggiunto che le due parti hanno elogiato durante l'incontro il successo della forza multinazionale nel corso dei decenni nel consolidare la pace nella regione e costruire la fiducia tra le due parti del Trattato di pace, che ha anche rafforzato la cooperazione in altri campi, in particolare nella lotta contro il terrorismo. (Cae)