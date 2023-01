Algeria: presidente partito islamista El Bina incontra ambasciatrice Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento islamista algerino El Bina, Abdelkader Bengrina, ha ricevuto l'ambasciatrice degli Stati Uniti d'America in Algeria, Elizabeth Moore Aubin. Secondo il quotidiano “Echorouk”, le due parti hanno discusso "dei rapporti bilaterali che legano i due Paesi ed i modi per migliorarli e rafforzarli in futuro". Spazio anche a "una serie di dossier di interesse comune e gli attuali sviluppi politici sulla scena locale, regionale e internazionale". Bengrina ha sottolineato all'ambasciatore Usa, nell'occasione, "l'importanza di sostenere cause giuste, prima fra tuttem quella del popolo palestinese per la libertà e il diritto a stabilire un proprio Stato indipendente". Nello stesso contesto, l'ex candidato alla presidenza ha ricordato "la necessità di prendere atto degli sforzi e del lavoro dell'Algeria per unificare le fazioni palestinesi", chiedendo di "sostenere l'iniziativa del Paese affinché la Palestina ottenga la piena adesione alle Nazioni Unite". Bengrina ha espresso "l'auspicio di un maggiore sostegno da parte di Washington negli sforzi diplomatico guidato dalle Nazioni Unite, per consentire al popolo saharawi di determinare il proprio destino". Il leader del partito ha anche espresso la sua "preoccupazione per le frequenti notizie di un accordo Usa-Israele per l'apertura di un'ambasciata per Washington a Gerusalemme in cambio del riconoscimento da parte di Israele del Sahara marocchino". (Ala)