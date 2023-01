Russia: ministero Energia, possibile introduzione misure per limitare sconto sul petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe introdurre ulteriori misure per limitare lo sconto sul petrolio venduto all'estero. È quanto riferito dall'ufficio stampa del ministero dell'Energia russo. "Sottolineiamo il fatto che l'attuale interferenza illegale dei Paesi occidentali nei meccanismi di mercato influisce sull'approvvigionamento energetico sicuro e stabile a livello globale e richiederà notevoli sforzi congiunti da parte dei Paesi responsabili per correggere la situazione", ha affermato la nota del ministero. Il dicastero ha anche ribadito che la Federazione Russa non collaborerà con i commercianti che rispettano il tetto sul prezzo del petrolio russo, secondo il decreto del presidente Vladimir Putin. Il ministero dell'Energia di Mosca monitorerà i prezzi del petrolio e le dimensioni dello sconto "per introdurre, se sarà necessario, ulteriori misure volte a limitare l'eventuale sconto fino ai limiti basati sui prezzi di mercato". (Rum)