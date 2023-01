Rifiuti: Cacciatore (Ev), presentato esposto in Procura contro discarica Magliano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere uscente dei verdi alla Regione Lazio, Marco Cacciatore, candidato alle prossime elezioni regionali con il Coordinamento 2050 ha presentato un esposto alla Procura contro la discarica di Magliano Romano. "Dopo la battaglia dell'associazione ecologica 'Monti Sabatini no discarica Magliano Romano', recepita dalle istituzioni e me compreso, il Tar che per la nona volta, nei mesi scorsi ha dato ragione alla difesa di quel territorio, aveva rappresentato una grande soddisfazione. Nonostante gli emendamenti al piano regionale rifiuti che hanno di fatto consentito l'insediamento della discarica di Roma, fuori dal territorio di Roma e nonostante la presenza di siti sensibili nelle vicinanze, firmati anche da chi si sarebbe poi opposto alla discarica evidentemente per mera passerella elettorale, il Tar ha fatto valere non solo quel che è giusto ma quel che è lampante", spiega Cacciatore in una nota. "Intanto anche gli organi Ue sono stati allertati, grazie al lavoro fatto dalle europarlamentari Eleonora Evi prima e Rosa D'Amato oggi. Già nei mesi scorsi si è svolta un'audizione in commissione Petizioni del Parlamento Ue, cui ha partecipato anche l'associazione sopra citata - aggiunge -. Dopo questa sede istituzionale, è stata rivolta una lettera a richiesta di chiarimenti da parte della commissione europea, in direzione dello Stato italiano e cui ancora si attende risposta, sebbene siano già scaduti i termini: passaggi che possono preludere all'apertura di una procedura di infrazione Ue". (segue) (Com)