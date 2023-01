Rifiuti: Cacciatore (Ev), presentato esposto in Procura contro discarica Magliano Romano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo - prosegue Cacciatore -, rappresenta una estrema e ulteriore forzatura il fatto che la Regione, di fronte agli atti di valutazione con parere favorevole annullati dal Tar, anziché attendere nuove richieste progettuali ed eventualmente ricominciare la procedura, ne abbia aperto un riesame in chiusura di Legislatura. Di fronte a questo - conclude -, per fugare ogni dubbio che questo non provenga dai fenomeni di indebito privilegio o casi di mala amministrazione, deposito un esposto alla Procura della Repubblica: dopo che in passato avevo posto all'attenzione di altri livelli istituzionali lo scempio che si stava compiendo a Magliano Romano". (Com)