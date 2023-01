Difesa: buoni pasto personale militare, tavolo tecnico sarà riattivato entro gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il governo inizierà a esaminare la questione dell’indicizzazione dei buoni pasto del personale militare entro gennaio. Lo ha detto Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa, rispondendo oggi a un’interrogazione della commissione Difesa della Camera dei deputati su questioni inerenti al ministero. Nel mese corrente di gennaio sarà riattivato il “tavolo tecnico di lavoro” che dovrà valutare alla luce dei dati Istat un “ulteriore aggiornamento degli indici inflattivi rispetto al dato inserito nella bozza di decreto, pari al 7,62 nel periodo considerato, che va da gennaio 2020 ad aprile 2022”, ha dichiarato Rauti, rispondendo a un’interrogazione di Stefano Graziano (Partito democratico). Rauti ha precisato che la normativa in vigore è il decreto interministeriale Difesa-Mef emanato il 10 febbraio 2021, che ha regolamentato il controvalore delle razioni viveri per gli esercizi 2019 e 2020 e definito gli oneri finanziari per gli anni 2020 e seguenti, e ha sottolineato che l’iter per l’aggiornamento del decreto è stato già avviato dalla direzione generale competente coordinando i principali attori coinvolti. (Rin)