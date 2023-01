Croazia: premier Plenkovic, venerdì termine per riportare i prezzi a prima dell'introduzione euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha dato tempo "fino a venerdì" alle attività commerciali del Paese per riportare i prezzi al livello precedente dall'introduzione dell'euro e dell'ingresso del Paese nell'eurozona, avvenuto il primo gennaio 2023. Lo riporta l'agenzia di stampa "Hina". Plenkovic ha sottolineato che una parte delle entità imprenditoriali "ha approfittato della transizione da kune a euro e ha aumentato ingiustificatamente i prezzi", affermando che il governo "ha gli strumenti e non esiterà a utilizzarli già da venerdì", citando tra le misure possibili "l''annullamento di alcuni sussidi" o "nuovi aumenti fiscali". "Non permetteremo", ha detto il premier croato, "che il raggiungimento di un obiettivo strategico da parte del governo e dello Stato venga messo a repentaglio da alcuni con il loro comportamento irresponsabile". "I commercianti colpevoli degli aumenti hanno tempo fino a venerdì per riportare i prezzi alla data del 31 dicembre", ha ribadito Plenkovic.(Seb)