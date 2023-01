Regno Unito: "The Guardian", governo mette a punto nuove leggi "anti-sciopero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito starebbe finalizzando la nuova legislazione progettata per frenare le azioni di sciopero del settore pubblico, mentre le controversie sindacali continuano a paralizzare i servizi in tutto il Paese. Il ministero per le Imprese, l'energia e la strategia industriale aveva precedentemente reso noto che il disegno di legge imporrà un livello di servizio "di base" per diversi settori qualora i lavoratori scegliessero di scioperare. Come riporta il quotidiano "The Guardian", è probabile che il disegno di legge debba affrontare una sfida legale da parte dei sindacati una volta approvata, il che significa che "è improbabile che i livelli minimi di servizio possano essere garantiti" per molti mesi. La stessa valutazione d'impatto del governo ha suggerito che la legislazione potrebbe lasciare "una maggiore frequenza di scioperi, e più effetti negativi a lungo termine". (Rel)