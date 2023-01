Energia: Fregolent (Azione-Iv), governo scatena tempesta perfetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha scatenato la tempesta perfetta. Ha cancellato il taglio alle accise voluto da Draghi e l'effetto già ricade su trasporti e generi alimentari. Una scelta tutta politica: i soldi per contrastare il caro benzina non li ha trovati, ma quelli per i desiderata degli alleati o per le società calcistiche di serie A sì. Con buona pace per le tasche degli italiani". Lo sottolinea la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione- Italia Viva - Renew Europe.(Rin)