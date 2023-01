Serbia-Croazia: ministro Zigmanov, salto di qualità nelle relazioni tra Belgrado e Zagabria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scambio sociale tra Serbia e Croazia si sviluppa, così come lo scambio culturale, lo scambio economico e la cooperazione nel campo dello sport", ha sottolineato Zigmanov, il quale ha aggiunto che "ora c'è un forte bisogno di ristabilire in qualche modo istituzionalmente i rapporti tra i due governi" e di iniziare a risolvere i problemi avviando un dialogo responsabile per risolvere questioni "dolorose e delicate legate la maggior parte al passato e alle eredità delle guerre". Il politico serbo ha infine aggiunto che quando si tratta di incomprensioni tra i due Paesi, il ruolo dei media è "relativamente discutibile, per non dire negativo" e che manca "razionalità e analiticità" nella stampa affinché si crei un ambiente che porti al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi. (Seb)