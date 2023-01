Iran: Libano, Hezbollah condanna le vignette di "Charlie Hebdo" su Khamenei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah ha condannato oggi le vignette pubblicate dal settimanale francese “Charlie Hebdo” che ritraggono in modo satirico la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, e altri religiosi. In un comunicato stampa, Hezbollah scrive: “Condanniamo le caricature pubblicate dal quotidiano satirico francese Charlie Hebdo che raffigurano la guida suprema iraniana Ali Khamenei e chiediamo a tutti i cittadini liberi nel mondo di rifiutarle”. Il movimento sciita ha esortato il governo di Parigi a “punire” gli autori delle caricature. Inoltre, per Hezbollah, “Charlie Hebdo” “ha offeso nuovamente i nostri valori e ha attaccato la nostra sacralità, e ha ripetutamente attaccato il nostro profeta Maometto". "L'imam Khamenei non è solo il leader di un grande Stato, ma anche un imam della ummah – la comunità dei credenti - e un riferimento religioso per decine di migliaia di credenti, un simbolo elevato di tutto ciò che è umanità, libertà, dignità, resistenza", si legge nel comunicato diramato dal partito. (segue) (Lib)