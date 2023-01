Romania: ministro Esteri incontra segretario generale della diplomazia algerina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, ha ricevuto il segretario generale del ministero degli Esteri dell'Algeria, Amar Belani, confermando nel corso del colloquio " il desiderio di sviluppare e approfondire le relazioni romeno-algerine". Lo si apprende da una nota del ministero degli Esteri di Bucarest. Aurescu ha citato la celebrazione, nel 2022, dei 60 anni di relazioni diplomatiche romeno-algerine e ha evocato le ottime relazioni tradizionali tra i due Paesi. Il rapporto con l'Algeria è quello che ha "il più grande potenziale di sviluppo", dal punto di vista della Romania, "nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa", ha detto Aurescu. Il ministro romeno ha preso atto dell'eccezionale aumento degli scambi registrato lo scorso anno, di oltre il 430 per cento rispetto all'anno precedente, e ha ribadito l'invito rivolto al suo omologo algerino, Ramtane Lamamra, a compiere quest'anno una visita ufficiale in Romania. Il segretario generale della diplomazia algerina ha suggerito l'opportunità di approvare una road map che stabilisca le priorità della cooperazione bilaterale e il calendario delle azioni per il prossimo periodo. (segue) (Rob)