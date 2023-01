Romania: ministro Esteri incontra segretario generale della diplomazia algerina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Bucarest dell'alto funzionario algerino ha anche offerto l'occasione per organizzare una sessione di consultazioni politiche sulla falsariga dei ministeri degli Esteri della Romania e dell'Algeria. Durante i colloqui con la controparte algerina, il segretario di Stato per gli affari globali e le strategie diplomatiche Traian Hristea ha riconfermato il desiderio della parte romena di consolidare e approfondire il dialogo politico, nonché di far progredire e diversificare la cooperazione bilaterale in diversi campi, come l'economia, l'agricoltura, l'energia, l'istruzione e la ricerca. Belani ha espresso interesse per la cooperazione economica, le tecnologie all'avanguardia, la digitalizzazione, la sicurezza informatica, l'agricoltura, la pesca, la gestione delle emergenze, la lotta alla criminalità organizzata, la sicurezza delle frontiere, nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica. Hristea ha presentato le valutazioni e le posizioni della Romania in merito alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la crisi umanitaria da essa provocata e l'impatto di questa guerra sugli stati della regione, nonché le gravi conseguenze a livello globale. Hristea ha fatto ampio riferimento alle azioni intraprese dalle autorità rumene per facilitare il transito di grano e altri prodotti dall'Ucraina attraverso i porti romeni sul Danubio e sul Mar Nero. Allo stesso tempo, ha incoraggiato i partner algerini ad analizzare la possibilità di diversificare i mercati per l'acquisto di prodotti agricoli, anche dalla Moldova. Il funzionario algerino ha fatto un'ampia presentazione della situazione della sicurezza nella regione del Sahel e del Nord Africa, dove l'Algeria svolge un ruolo importante nel ripristino della pace e della sicurezza. (Rob)