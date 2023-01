Rdc-Ruanda: crisi, Kigali non accoglierà più i congolesi in fuga dalle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ruanda non offrirà più rifugio alle persone che sono in fuga dalle violenze in corso nell'est della vicina Repubblica democratica del Congo (Rdc). "Da più di 20 anni accogliamo rifugiati dalla Rdc. Rifiuto che il Ruanda debba portare questo fardello e essere insultato e maltrattato ogni giorno per questo”, ha dichiarato il presidente Paul Kagame, affermando che la crisi in corso "non è un problema del Ruanda". Per Kagame, il cui ufficio della presidenza ha condiviso le osservazioni in un tweet, il mondo "ha completamente perso di vista quale sia il punto" della questione, nella crisi in corso fra Kigali e Kinshasa. Il Congo accusa da tempo il Ruanda di sostenere gruppi di ribelli attivi nell'est congolese - in primis il Movimento del 23 marzo (M23) - e di puntare in questo modo a destabilizzare il Paese vicino: una versione che è stata sostenuta di recente da diversi attori internazionali, ultimo la Francia, che ha apertamente condannato il "sostegno ruandese" al gruppo di etnia tutsi. Per Kagame la vera minaccia alla sicurezza è rappresentato da quello che rimane delle forze estremiste di etnia hutu, che hanno cercato di spazzare via i tutsi - etnia cui Kagame appartiene - durante il genocidio del 1994. (segue) (Res)