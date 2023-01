Rdc-Ruanda: crisi, Kigali non accoglierà più i congolesi in fuga dalle violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dall'inizio della crisi, Kigali ha respinto le accuse di sostenere militarmente e finanziariamente il gruppo armato ribelle congolese Movimento 23 marzo (M23) nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Il governo ha dovuto di recente prendere le distanze da un massacro di civili, attribuito dall'Onu agli M23 e che ha macchiato ulteriormente l'immagine del Ruanda. In un comunicato, il ministero degli Esteri di Kigali ha tuttavia definito il massacro di Kishishe di fine novembre "una montatura del governo della Repubblica democratica del Congo", che si è diffusa "senza alcuna indagine da parte di un'organizzazione credibile". "Accusare il Ruanda di sostenere il gruppo armato congolese M23 è falso, e distoglie dalle vere cause del conflitto e dalle sue conseguenze sulla sicurezza dei Paesi vicini", ha affermato Kigali, secondo cui la comunità internazionale dovrebbe piuttosto essere preoccupata per la “persecuzione” delle comunità tutsi ruandesi e congolesi, bersaglio a suo dire di "discorsi di odio autorizzati dal governo della Rdc". Le dichiarazioni ruandesi giungevano dopo che, a fine dicembre, la Francia ha ufficialmente condannato il presunto sostegno del Ruanda al'M23. "La Francia ha sempre difeso e difenderà sempre l'integrità e la sovranità" della Repubblica democratica del Congo, ha affermato la sottosegretaria francese agli Esteri Chrysoula Zacharopoulou durante una visita a Kinshasa. "Oggi constatiamo il ritorno di una situazione tragica nell'est della Repubblica democratica del Congo", ha detto Zacharopulou, spiegando che "ci sono delle difficoltà e la Francia non ha nessun problema nell'indicarle". "Il Ruanda, perché bisogna nominarlo, deve smettere di sostenere l'M23", ha aggiunto la sottosegretaria. (segue) (Res)