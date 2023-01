Rdc-Ruanda: crisi, Kigali non accoglierà più i congolesi in fuga dalle violenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre sul fronte internazionale, a metà dicembre il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato il presidente congolese Felix Tshisekedi, a margine del summit dei leader Usa-Africa che si è tenuto a Washington. Blinken e Tshisekedi hanno concordato riguardo l'importanza di dare immediata attuazione al comunicato diffuso il 23 novembre a margine del mini-summit sulla pace e la sicurezza di Luanda, cominciando dalla cessazione delle ostilità e dal ritiro dell'M23, la fine del sostegno di Stato ai gruppi armati e la ripresa del dialogo tramite il Processo di Nairobi. Blinken ha incoraggiato il governo della Rdc a prendere posizione con fermezza contro la retorica dell'odio, e ha aggiunto che qualunque operazione militare transfrontaliera dovrebbe essere condotta in linea con le risoluzioni già approvate dalle Nazioni Unite. Sebbene i ribelli dell'M23 abbiano avviato come promesso il ritiro dalle zone occupate nell'est congolese, notizie di violenze sui civili e della fuga di migliaia di persone in cerca di un luogo sicuro continuano ad essere registrate in queste aree, sollevando la preoccupazione degli organismi umanitari. La chiusura della frontiera ruandese rischia da questo punto di vista di aggravare ulteriormente ed in tempi rapidi la situazione, sia umanitaria che diplomatica fra Kigali e Kinshasa. (Res)