Donbass: autorità russe di Donetsk, "manca poco" per conquistare Soledar

- Alle forze alleate della Russia manca poco per conquistare Soledar, città nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato il governatore ad interim della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, intervistato dall'emittente "Primo Canale". "In effetti, ora tutta l'attenzione è rivolta sia a Bakhmut che, probabilmente, per la maggior parte, a Soledar, perché (...) siamo molto vicini a liberare quest'ultima. Lo raggiungiamo ad un prezzo molto alto", ha affermato Pushilin. "Ora i combattimenti si sono già spostati nella parte occidentale della città. In effetti, questa è l'unica direzione attraverso la quale il nemico può ancora ritirarsi, salvare i resti delle sue unità", ha aggiunto. (Rum)