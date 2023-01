Sardegna: disagi per il maltempo nel Cagliaritano, alberi caduti e tettoie pericolanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disagi per le forti raffiche di vento che dalla tarda serata di ieri sta imperversando sulla provincia di Cagliari: i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti ieri notte intorno alle 22 di ieri in via Toscanini a Serdiana, nei pressi del campo sportivo, per mettere in sicurezza l’area dopo la caduta di un albero sradicato dal forte vento. Nessuna persona risulta coinvolta, al momento non erano in transito veicoli o pedoni. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al taglio della pianta liberando la sede stradale. Un altro intervento è stato effettuato nella notte dalla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento San Vito, a Villasimius, per la messa in sicurezza di una tettoia su una struttura privata. Altri interventi sono in corso sulla strada Statale 195 per la caduta di alberi sulla sede stradale. (Rsc)