Regno Unito: fallito primo lancio nello spazio da territorio britannico per anomalia razzo

20 luglio 2021

- Lo storico tentativo del Regno Unito di lanciare i suoi primi satelliti commerciali dal suolo britannico è fallito ieri notte quando il razzo LauncherOne di Virgin Orbit ha subito una "anomalia" che gli ha impedito di raggiungere l'orbita. Virgin Orbit ha annunciato l'anomalia 10 minuti prima di mezzanotte, meno di un'ora dopo il lancio del razzo da Cosmic Girl, un jumbo jet Boeing 747 convertito partito dall'aeroporto di Newquay in Cornovaglia. Come riporta la stampa locale, il fallimento della missione è un duro colpo non solo per il Regno Unito, che sperava di rivendicare la corona come principale fornitore europeo di servizi di lancio, ma anche per Virgin Orbit, che mirava a dimostrare di poter far volare i satelliti da qualsiasi parte del mondo. (Rel)