Economia: commissario Gentiloni, un fondo europeo per realizzare la riforma dei sostegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti transatlantici, come spiega il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, al "Sole 24 Ore", sono molto buoni, certamente migliori che in passato. Resta il nodo creato dall'Inflation Reduction Act (che introduce sussidi all'industria americana). Si tratta di un fattore aggravante in una situazione già simmetrica nella quale l'Europa sta soffrendo più dell'America della crisi energetica e delle altre ricadute della guerra in Ucraina. Dobbiamo evitare che la nostra risposta all'Ira crei nuove divergenze tra i Ventisette". In questo senso, agire solo sul fronte degli aiuti di Stato rischierebbe di aumentare le differenze tra i paesi membri e frammentare il mercato unico. "Dobbiamo quindi associare a nuove misure a livello nazionale nuovi strumenti comuni che si basino sul finanziamento congiunto". Prima della pausa natalizia, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva suggerito la creazione di un Fondo Sovrano. "Nelle prossime settimane dovremmo deciderne i contorni", dice l'ex premier, precisando che ai suoi occhi il nuovo strumento dovrebbe finanziare comuni progetti europei e anche alcune delle priorità strategiche dell'Unione. "Dovremo anche decidere come finanziare questo nuovo fondo, e come al solito le discussioni su questo fronte non saranno facili". (segue) (Res)