Economia: commissario Gentiloni, un fondo europeo per realizzare la riforma dei sostegni (2)

- E' ancora presto quindi per discutere della dotazione di un tale strumento e se debba distribuire prestiti o sussidi, ha precisato. Quanto al metodo, l'ex premier è convinto che prima di tutto i Ventisette debbano decidere i progetti e le priorità da finanziare, e successivamente concentrarsi sulla questione del finanziamento, in modo da raggiungere il necessario consenso. Il commissario ha poi voluto sottolineare che la riforma delle regole sugli aiuti di Stato "non deve mettere in dubbio il modello economico europeo basato sulla concorrenza. Non vogliamo certo creare un'economia gestita da burocrati... Sarebbe folle!". Nel frattempo, continua il dibattito sul futuro Patto di Stabilità. "Stiamo lavorando su proposte legislative da presentare alla fine del primo trimestre. Non vi è ancora consenso tra i Ventisette, ma ci stiamo lavorando". Bruxelles vuole trovare un equilibrio tra risanamento del debito e incentivi agli investimenti: "Pensare che i bisogni di investimenti possano essere risolti solo da nuove regole di bilancio è però illusorio. Ecco perché è necessario nuovo finanziamento in comune", ha concluso Gentiloni. (Res)