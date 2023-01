Economia: Tremonti (Commissione Esteri), il Mes va ratificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incontri romani di ieri fra i vertici del governo italiano e la Commissione europea inaugurano un anno che si annuncia cruciale per la costruzione della prossima Europa. E che si apre con un punto particolarmente spinoso per l'Italia rappresentato dalla ratifica del Mes che agita la maggioranza. "Giorgia Meloni ha detto in sostanza che non vede alternative al voto italiano sul Mes, e che però intende ridiscuterne la funzione. Sono totalmente d'accordo con lei", spiega al "Sole 24 Ore" Giulio Tremonti, ora presidente della commissione Affari esteri ed europei della Camera, che in fatto di idee e negoziati sul futuro dell'Unione europea ha una certa esperienza. E conosce per averla vissuta in prima persona anche la genesi del fondo salva-Stati. Molti nella maggioranza non sembrano però della stessa idea, e il Parlamento ha votato poche settimane fa una mozione molto critica, per così dire, sull'ipotesi di via libera al Mes. "Bisogna partire dalla realtà. La riforma del Mes sarà votata da tutti i Paesi ma discussa da nessuno. Alla base delle polemiche c'è questo vuoto, che però è cruciale. Ma ora ci sono le condizioni per fare una vera riflessione". "Il Mes - continua - è in un certo senso come un'automobile. Un'automobile è utile e positiva se viene utilizzata per andare al lavoro, lo diventa meno se è usata per fare una rapina". "Dopo la Grecia - racconta Tremonti - il Mes è stato di fatto chiuso per anni in un sarcofago, da cui è uscito nel 2019 con la mini-riforma sul backstop bancario, comunque caratterizzata dalla spinta a farla e dall'ignoranza su come usarla. (segue) (Res)