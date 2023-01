Economia: Tremonti (Commissione Esteri), il Mes va ratificato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In realtà la crisi dell'euro c'è ancora, e prende varie forme dall'inflazione ai tassi fino al ruolo della Banca centrale europea. Anche per questo si può pensare che sia arrivato il momento per riflettere su come impiegare il Mes nella costruzione di nuovi efficaci meccanismi europei, collegandolo con l'emissione di Eurobond com'era nell'idea originaria". "Questo - sostiene l'ex ministro dell'Economia - permetterebbe di superare uno dei vizi principali dell'impostazione seguita fin qui dalle politiche economiche Ue". Nel Trattato, infatti, "non c'è la parola 'crisi', parola che compare solo in alcuni paragrafi periferici e marginali. Tutto era scritto in una logica positiva e progressiva, nella totale assenza del principio di precauzione. È stato proprio con l'arrivo della crisi che è comparsa per la prima volta l'idea di un fondo europeo 'salva-Stati'. Ed è comparsa, per la precisione, al punto 3 di una lettera inviata dal governo italiano all'allora presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, in cui proponevamo un fondo strategico europeo".Un'ipotesi in campo è quella avanzata da un team franco-italiano, che propone "un'agenzia del debito sostenuta dal Mes per gestire i titoli di Stato acquistati in questi anni dall'Eurosistema. Si tratta nei fatti dell'acquisto di debito a mezzo di altro debito, che utilizza il Mes come luogo di sepoltura delle politiche portate avanti fin qui. Ma a parte il fatto che il Mes non ha la potenza finanziaria necessaria per assorbire la massa di debito ora nel portafoglio della Bce, l'idea mi sembra correggere errori vecchi con un errore nuovo". Il momento storico offre alternative. "Sì. Perché il Pnrr, pur nella sua configurazione di strumento di emergenza, nella sostanza incarna l'idea degli Eurobond. È un'idea che percorre tutta la storia europea e ora che il mondo è cambiato diventa fondamentale per costruire una politica più ampia di investimenti anche su energia e ambiente", ha concluso Tremonti. (Res)