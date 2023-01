Economia: Carfagna (Azione), il governo cerca alibi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Autonomia, infine, la leader di Azione osserva che "il ministro Calderoli è arrivato a minacciare querele. Io lo sfido a denunciarmi, perché la sua legge rischia davvero di spaccare in due l'Italia. Con scuole, politiche energetiche e politiche estere diverse di regione in regione. Avremo solo una cristallizzazione delle disuguaglianze". "Stabilire che i 'livelli essenziali di prestazioni' (che definiscono diritti civili e sociali uguali per tutti sull'intero territorio nazionale) - osserva infine l'ex ministro - debbano essere individuati con un dpcm, innanzitutto, non è il modo migliore per garantire che siano attuati: bisogna finanziarli, non solo enunciarli. E non capisco perché per definire i Lep, voglia passare da una cabina di regia politica che può solo peggiorare decisioni che invece devono essere tecniche. Mi sembra - conclude Carfagna - stia procedendo in modo confuso". (Res)