Regno Unito: ministro Salute, stanziati 250 milioni di sterline per riforma sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Steve Barclay, ha deciso lo stanziamento di 250 milioni di sterline (circa 284 milioni di euro) per finanziare la riforma del Servizio sanitario nazionale (Nhs) e migliaia di letti supplementari nelle case di cura al fine di dimettere più pazienti dagli ospedali. Parlando alla Camera dei Comuni, Barclay ha delineato i piani per aiutare ad alleviare le "forti pressioni" sul Nhs, ammettendo che "l'esperienza" di alcuni pazienti e del personale in pronto soccorso non è stata "accettabile" nelle ultime settimane. La notizia è arrivata alcune ore dopo che i colloqui del ministro con i sindacati per fermare gli scioperi del settore che si sono conclusi con un fallimento. (Rel)