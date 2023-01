Regno Unito: continuano scioperi Servizio sanitario nonostante trattative con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infermieri, paramedici e operatori di ambulanze continueranno a scioperare nelle prossime settimane nonostante il governo britannico abbia autorizzato nuove trattative salariali, con i sindacati frustrati nei confronti dei ministri per non aver ancora fatto un'offerta concreta. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il ministro della Salute, Steve Barclay, ha accettato di discutere la possibilità di un pagamento forfettario o di retrodatare un futuro accordo salariale per porre fine agli scioperi del Servizio sanitario nazionale (Nhs). Tuttavia, tali proposte sono state definite "deludenti" dai sindacati. Secondo il "The Guardian", ulteriori colloqui sono previsti entro la fine della settimana, così come i negoziati tra Barclay e il dipartimento del Tesoro britannico. (Rel)