Egitto: Fmi discuterà oggi in una conferenza stampa il programma di sostegno al Paese

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) discuterà del programma di sostegno economico all'Egitto durante una conferenza stampa prevista oggi a Washington. Lo hanno riferito i media egiziani, secondo cui saranno affrontati il ruolo dell’Fmi e il pacchetto di politiche complessive per mantenere la stabilità macroeconomica, alla presenza di Ivanna Vladkova Hollar, capo della missione del fondo in Egitto, Medio Oriente e Asia. Il comitato esecutivo dell’Fmi ha accordato lo scorso 16 dicembre di finanziare l'Egitto con 3 miliardi di dollari, divisi in tre rate, la prima delle quali di 750 milioni di dollari. Il pacchetto di sostegno approvato dall’Fmi punta a riformare l'economia e affrontare le crisi economiche che ha vissuto il Paese dopo la pandemia di Covid e la guerra in Ucraina.(Cae)