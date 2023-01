Regno Unito: governo riduce dell'85 per cento supporto energetico ad aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo britannico ha tagliato dell'85 per cento il sostegno finanziario alle aziende per i costi energetici, confermando un pacchetto di sostegno massimo di 5,5 miliardi di sterline (circa 6,2 miliardi di euro) nei 12 mesi a partire da aprile. James Cartlidge, segretario dell'erario al Tesoro, ha affermato che "non era sostenibile" continuare quello che era "uno dei pacchetti più generosi in Europa" in un momento in cui il debito nazionale raggiunge i 2.480 miliardi di sterline (circa 2.810 miliardi di euro). Tuttavia, come riporta la stampa locale, la Federazione delle piccole imprese del Regno Unito ha descritto la mossa come "catastrofica", che segnerà "l'inizio della fine per decine di migliaia di piccole imprese, che hanno fatto affidamento sul supporto energetico del governo per sopravvivere". L'attuale supporto per le fatture fornisce effettivamente alla maggior parte delle aziende un prezzo fisso all'ingrosso. Al contrario, il nuovo schema è strutturato come uno sconto a fattura fissa, aumentando l'esposizione ai prezzi di mercato volatili. (Rel)