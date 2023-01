Cdp: Corte Conte, nel 2021 oltre 4 miliardi di euro a supporto imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, anno ancora segnato dagli effetti pandemici, Cassa Depositi e Prestiti è intervenuta a sostegno delle politiche di sviluppo e rilancio dell'economia italiana in linea con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea, costituendo il "Patrimonio Rilancio" e mobilitando oltre 4 miliardi di euro - provenienti dagli strumenti di "Liquidità Covid-19" - a supporto del tessuto imprenditoriale italiano. E' quanto osserva la Corte dei conti nella relazione sulla gestione 2021 di Cassa Depositi e Prestiti spa, approvata con Delibera n. 155/2022 dalla Sezione di controllo sugli enti. Nel documento, la magistratura contabile ha evidenziato l'approvazione da parte di Cdp del Piano Strategico 2022-2024 per il rilancio dell'economia nazionale (con i quattro temi inerenti a clima e ambiente; crescita sostenibile; ripensamento delle filiere produttive e innovazione/digitalizzazione), mettendo in luce le azioni svolte in favore delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli investimenti collegati al Pnrr, tra cui l'accordo Cdp-Mef per la stipula dei piani di attività con i singoli ministeri/amministrazioni centrali. (segue) (Rin)