Lazio 2023: si scaldano i motori, in settimana presentazione liste tra nomi noti e nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di un mese dalle elezioni regionali del Lazio, i partiti scaldano i motori. Tutto pronto o quasi: gli schieramenti principali hanno definito coalizioni e candidati alla presidenza - Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D'Amato per il centrosinistra e Donatella Bianchi per il M5s -, mancano solo le liste di quanti correranno alla carica di consigliere regionale. Liste quasi ultimate che saranno presentate ufficialmente in Tribunale a Roma il 12 e 13 gennaio. Ciascuna lista circoscrizionale deve essere composta da un numero variabile di candidati in rapporto a diversi parametri. Per la circoscrizione provincia di Roma ci saranno dai 22 ai 32 candidati, nelle province di Latina e Frosinone i candidati andranno da 4 a 6, mentre nella circoscrizione della provincia di Viterbo da 2 a 4, in quella di Rieti saranno 2. In ogni lista circoscrizionale dovrà essere rispettata la parità di genere, a pena di inammissibilità. (segue) (Rer)