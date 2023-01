Lazio 2023: si scaldano i motori, in settimana presentazione liste tra nomi noti e nuovi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la coalizione di centrodestra che sostiene Francesco Rocca, la rosa include diversi nomi noti, tra consiglieri uscenti, ex e new entry. In particolare, per Fratelli d’Italia, tra i veterani della Pisana ci saranno sicuramente Giancarlo Righini,vicino al ministro Francesco Lollobrigida, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli e Antonello Aurigemma. Tra le donne, Fd'I punterà sulle uscenti Laura Corrotti e Francesca De Vito. In campo, come new entry, ci saranno sicuramente: Marco Bertucci, Enrico Tiero, Monica Lozzi, Emanuela Mari, Micol Grasselli e Roberta Angelilli, già consigliera regionale. Per quanto riguarda la Lega, sono diversi gli uscenti della Pisana che si ricandidano per una poltrona da consigliere: da Giuseppe Cangemi a Laura Cartaginese, passando per Daniele Giannini, Paolo della Rocca, Orlando Tripodi e Pasquale Ciacciarelli. Sempre in quota Lega, volti nuovi sono l'ex sindaca di Ciampino Daniela Ballico e Angelo Pavoncello. Forza Italia, invece, punterà sugli uscenti: Fabio Capolei ed Enrico Cavallari. A tentare per la prima volta la corsa alla Pisana con il partito di Berlusconi saranno anche l'ex sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e Simone Foglio. Le altre liste sono in via di definizione e vanno dallo scudo crociato dell'Udc a Noi con l'Italia di Maurizio Lupi e Risorgimento di Vittorio Sgarbi. Infine, la lista civica Rocca con donne e medici. (segue) (Rer)