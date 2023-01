Lazio 2023: si scaldano i motori, in settimana presentazione liste tra nomi noti e nuovi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del centrosinistra, guidato da Alessio D'Amato, il Pd punterà di nuovo sul consigliere uscente Enrico Panunzi, insieme all'assessora regionale Alessandra Troncarelli. A correre per la prima volta ci saranno la capogruppo al consiglio di Civita Castellana Simone Brunelli e il dirigente del partito Simona Rossini. In campo col Pd anche l'attuale presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori. Poi l'ex presidente Arsial Mario Ciarla insieme alla consigliera uscente Eleonora Mattia. Tra i volti noti anche Sara Battisti, che si candida nella provincia di Frosinone insieme ad Antonio Pompeo. Sarà della partita anche l'attuale assessore ai rifiuti Massimiliano Valeriani e Michela Califano. Passando al Terzo polo, Italia Viva e Azione avranno una lista propria. Tra i candidati del partito di Matteo Renzi ci saranno l'ex deputato romano Luciano Nobili e la consigliera uscente Marietta Tidei. Mentre Azione dovrebbe portare, su Roma, Federico Petitti, Francesco Capone, Raffaella Vecchiarelli e Claudia Finelli. Per la lista rosso-verde, nata dall'unione tra Europa Verde e Sinistra civica ecologista ci sarà Claudio Maretta, vicino a Massimiliano Smeriglio. Mentre +Europa-Radicali, anche loro riuniti in un’unica lista, porteranno il consigliere uscente Alessandro Capriccioli. Si ricandida e guiderà la lista civica di supporto ad Alessio D'Amato, come successo già con Nicola Zingaretti, la consigliera uscente Marta Bonafoni, fondatrice di Pop. Per Demos ci sarà un altro ex M5s che torna in politica: si tratta di Luca Bergamo, ex vicesindaco della giunta Raggi a Roma. (segue) (Rer)