Lazio 2023: si scaldano i motori, in settimana presentazione liste tra nomi noti e nuovi (4)

- Infine, il Movimento 5 stelle, che ha deciso di scommettere su Donatella Bianchi, ha chiuso da pochi giorni il voto online delle "regionarie". In lista ci sarà l'ex presidente del IV municipio di Roma e attuale consigliera d'opposizione Roberta Della Casa. Tra i candidati prescelti anche il consigliere regionale uscente Valerio Novelli e Monica Bellisario. Inoltre, hanno ottenuto più preferenze anche l'ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l'ex senatrice Giulia Lupo e i due ex consiglieri capitolini ai tempi della giunta Raggi, Nello Angelucci e Giuliano Pacetti (ex capogruppo). Tra i consiglieri regionali uscenti, ce l'ha fatta anche Loreto Marcelli. Ultimate le liste, si attendano i programmi che probabilmente saranno presentati in settimana. (Rer)