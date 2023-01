Scozia: insegnanti si preparano a nuovi scioperi dopo mancato accordo con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state programmate per tutta la settimana nuove azioni sindacali degli insegnanti scozzesi dopo il mancato accordo tra i sindacati e il governo. Nella giornata di ieri si è tenuta una riunione del Comitato negoziale scozzese per gli insegnanti (Snct), che riunisce sindacati, autorità locali e governo scozzese, nel tentativo di scongiurare ulteriori scioperi e trovare un accordo sulla disputa salariale. L'incontro si è però concluso con un fallimento. L'attuale offerta, rifiutata dai sindacati scozzesi, vedrebbe la maggior parte degli insegnanti ricevere un aumento di stipendio del 5 per cento.(Rel)