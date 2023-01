Auto: accordo tra Renault e Punch Torino su motori diesel 4 cilindri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renault e Punch Torino, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di propulsione, hanno firmato un partenariato strategico riguardante i motori diesel 4 cilindri del gruppo francese. È quanto si legge in una nota diffusa dal costruttore automobilistico francese. Secondo i termini dell'accordo, Punch Torino potrà acquistare, utilizzare e vendere gli attuali e futuri motori 4 cilindri del costruttore. Nel quadro del Progetto Horse, le squadre di ingegneria della Renault continueranno lo sviluppo dei motori diesel a basse emissioni per i veicoli utilitari leggeri e collaboreranno anche con le squadre di ingegneria di Punch Torino. Nella nota si sottolinea che i due partner lavoreranno insieme nello sviluppo delle varianti Euro 6 ed Euro 7 dei motori diesel 4 cilindri per veicoli utilitari leggeri in vista di una produzione che dovrebbe cominciare nel 2025 e Cleon, in Normandia. "Siamo felici di associarci a Punch Torino, che acquisterà motori diesel Renault 4 cilindri per i suoi clienti Vul. È una prova concreta della pertinenza de progetto Horse", ha detto nel comunicato Gilles Le Borgne, direttore dell'ingegneria di Renault. (Frp)