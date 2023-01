Spagna: a novembre per Renfe perdite pari a 110 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi undici mesi dello scorso anno, la compagnia ferroviaria spagnola Renfe ha accumulato perdite per circa 110 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", l'utile operativo è stato positivo per il terzo mese consecutivo. A novembre, la compagnia ha annunciato un aumento di 100 mila posti nei suoi servizi commerciali per i fine settimana lunghi del primo novembre, giorno festivo, e del 9 novembre, giorno festivo locale a Madrid ed ha gradualmente recuperato i propri livelli con la ripresa della domanda dopo la fine della pandemia. Gli ultimi dati della società sono stati registrati in un mese in cui Renfe ha accolto una nuova concorrenza nel settore dell'alta velocità, con l'avvio delle operazioni di Iryo, una joint venture tra Trenitalia, gli azionisti di Air Nostrum e Globalvia sulla linea tra Madrid e Barcellona.(Spm)