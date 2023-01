Usa-Giappone: nucleare civile, concordato sviluppo congiunto di nuovi reattori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato il mese scorso una serie di misure tese a mantenere operativi alcuni reattori nucleari oltre il limite di 60 anni attualmente fissato dalla normativa nazionale, per garantire al Paese un approvvigionamento energetico adeguato in risposta alla volatilità del mercato globale e agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti. Le misure sono contenute in un piano del ministero dell'Economia, che risponde alla volontà del governo giapponesi di ripristinare una maggiore centralità del nucleare nel mix energetico del Paese, invertendo la tendenza seguita al disastro di Fukushima del 2011. Il limite di 60 anni alla vita utile dei reattori nucleari giapponesi è stato introdotto proprio a seguito del disastro; in particolare, la legge attualmente in vigore prevede una vita utile di 40 anni, con una possibile estensione di altri 20. (segue) (Git)