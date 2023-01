Usa: documenti riservati nell'ufficio di Biden, Trump invoca "perquisizioni dell'Fbi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l'ex presidente ha sostenuto che il caso dei documenti presidenziali rinvenuti nel vecchio ufficio di Biden sia più grave di quello dei documenti portati a Mar-a-Lago: "Un vicepresidente non può desecretare documenti coperti dal Federal Records Act. E' una violazione di rilievo penale, e molto più grave del Presidential Records Act (la legge che Trump avrebbe violato portando con sé documenti a Mar-a-Lago), che non è di rilievo penale", ha accusato Trump. Come sottolineato da diversi quotidiani Usa, però, i due casi presentano diverse differenze: i documenti custoditi da Trump a Mar-a-Lago sarebbero più numerosi e di differenti gradi di segretezza rispetto a quelli rinvenuti dell'ufficio di Biden. Inoltre, i collaboratori di Biden avrebbero immediatamente avvertito le autorità federali del ritrovamento dei documenti, lo scorso novembre, anche se la Casa Bianca ha mantenuto il riserbo sulla vicenda sino a ieri, quando l'emittente televisiva "Cbs News" l'ha resa di pubblico dominio. Infine, secondo il quotidiano "The Hill", l'Fbi non ha avviato a carico di Biden e del suo think tank alcuna indagine. (segue) (Was)